Ticaret İl Müdürlüğü hafta sonu kısıtlamalarını sahada denetliyor

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, hafta sonu kısıtlamalarını yerinde denetliyor.

İl Müdürü Mahmut Dalgalı’nın da katıldığı denetimlerde kurallar esnaflara hatırlatılırken süreç hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor. Esnafa ise il müdürlüğü tarafından maske hediye edilerek maske, mesafe ve hijyen kuralları anımsatılıyor. Koronavirüs salgınının yayılmaması için başlatılan kontrollü sosyal hayat denetimlerinde Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü oluşturduğu 12 farklı ekiple hem denetim hem de rehberlik hizmeti veriyor.

Hafta sonu ile birlikte hafta içi de berberler, kıraathaneler, kafeler, çay ocakları, pazarcılar başta olmak üzere her sektörde faaliyet gösteren firmalara bilgilendirme yapılarak il müdürlüğü tarafından kuralların hatırlatıldığı broşürler de bırakılıyor.