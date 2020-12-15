Son Dakika
Sudan’a görevli giden Dr. Hakkı, Kırşehir’e döndü
Sağlık Bakanlığı tarafından Sudan’ a görevlendirilen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzman Hekimi Ahmet Hakkı görevini tamamlayarak memlekete döndü.
KIRŞEHİR 15.12.2020, 13:06
3
Sağlık Bakanlığı tarafından Sudan’ a görevlendirilen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzman Hekimi Ahmet Hakkı görevini tamamlayarak memlekete döndü.
Pandemi sürecinin başladığı günlerde Sudan’ a görevlendirilen Op.Dr. Hakkı, pandemi polikliniğinde tulumunu giyip mesaisine başladı.
Görevlendirildiği Sudan’da ki izlenimlerini aktaran Dr. Ahmet Hakkı, "Zor bir dönemde Bakanlık tarafından Sudan’ daki çaresiz insanları muayene ve tedavi için gönderilmem benim için ne kadar gurur verici ise, doğup büyüdüğümüz memleketimden ayrı kalmak yıllardır sokaklarında aynı havayı teneffüs edip, sevincini, hüznünü paylaştığım, hastanede hizmet ettiğim hemşerilerimin salgının ilk günlerinde yanında olamamakta beni bir o kadar üzdü"dedi.Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği tarafından da ziyaret edilen Dr. Hakkı, pandemi sürecinin de aşılacağını devletin her tür tedbiri aldığını ve insanlara düşenin alınan tedbirlere harfiyen uymak olduğunu belirtti.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü