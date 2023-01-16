Şehit aileleri olağanüstü seçim için adli süreç başlattı

Kırşehir’de, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi şehit aileleri, dernekte olağanüstü seçim kararı için adli süreç başlattı.

Kırşehir Adalet Sarayı önüne giden şehit aileleri, 80 şehit ailesinin yazılı imzasıyla mahkemeye başvuruda bulundu. Şehit Aileleri adına konuşan önceki dönem başkan adayı Yunus Erdoğdu, dernekten ihraç edilen şehit ailelerinin talebinin karşılanmamasının kanuna aykırı olduğunu söyleyerek, "Bilindiği üzere 2 yıl önce Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin seçimini yaptık, bende başkan adayı oldum. Şehit ailesi olmayan üyelerin oyları ile seçimi kaybettik. Geçtiğimiz Aralık ayında ise mevcut dernek yönetimi tüzüğe aykırı şekilde şahsımla birlikte 11 şehit ailesinin dernek üyeliğini sonlandırdı. Dernek yönetimi tüzüğe aykırı işlem yapmış sonrasında ise kamuoyu ve şehit aileleri baskısıyla yeniden dernek üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. Türk Medeni Kanunu 75. maddesi ve dernek tüzüğünün 7. maddesi gereğince ‘dernek üyelerinden 5’te birinin yazılı imzalı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağan üstü toplantıya çağırılır’ hükmüne rağmen mevcut yönetim 80 şehit ailemiz talebini reddetmiştir ”diye konuştu.