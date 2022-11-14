Savcı oğlu için hayrat çeşmesi yaptırmıştı, kalp krizine yenik düştü

Kırşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir’in ağabeyi Naim Demir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kırşehir’deki ikametinde sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Naim Demir için Sanayi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak helallik istendi. Cenaze namazına CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Vali Yardımcısı Sercan Yıldız, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, daire müdürleri, Demir ailesi ve sevenleri katıldı. Demir namazın ardından Mucur ilçesinde toprağa verilirken, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da ailenin evine giderek taziyede bulundu.

Kalp krizine yenik düşen Naim Demir, geçtiğimiz ay oğlu Ceyhan Cumhuriyet Savcısı Sait Demir adına Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi’ne hayır çeşmesi yaptırmıştı.