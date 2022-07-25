Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi’nde Yasin Yücesan güven tazeledi

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Yasin Yücesan güven tazeledi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 22., 23 ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Mikail Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, sendika başkanları, STK temsilcileri ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, Sağlık-Sen Başkanı Yasin Yücesan, sendikanın Kırşehir’de güzel işlere imza attığını ve her üyenin yaşadığı problemle de aktif ilgilendiklerini söyledi. Yücesan, "Bir dönemi daha geride bırakıyoruz. Birlikte çok güzel işler başardık. Başkan yardımcılarımdan, yönetim kurulu üyelerimden, değerli delegelerimden, kurum ve kuruluş temsilcilerim ve tüm üyelerime, sendikamıza, davamıza zerre miktar faydası dokunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bizler sendika ve dava için çabalarken, fark etmeden bizler de kendimizi geliştirdik, güzel mesafeler kat ettik. Koltuğuyla büyüyenlerden değil, makamlarını büyütenlerden olmaya çalıştık. Pandemiden önce pandemi sırasında ve sonrasında tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gecesini gündüzüne katarak cansiperane çalıştı. Herkes annesinin babasının, evladının yanına gidemezken, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, adım atmadık alan bırakmadı. Bizler, tüm yönetim kurulu üyelerimiz, hastane içindeki sendika odamızı karargah yaptık" dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise sendikanın özverili çalışmalar yürüttüğünü ve sağlıkçıların korona virüs süreciyle meşakkatli ve sancılı süreç geçirdiğini ve kendilerinin de bu sürece şahit olduğunu aktardı.

Tek liste ile gidilen seçimlerde Yasin Yücesan yeniden başkan oldu.