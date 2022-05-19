Sağlık - Sen Başkanı Yücesan: "Dedikodulara bakmadan işimize bakmaktayız"

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan; mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.

Yücesan yaptığı açıklamada; "Sendikal sayım dönemini daha geride bıraktık. Çalışanlarımız yine yetkiyi güvenilir ellere teslim etti. Zorlu dönemler içinden geçtik, sendikal hizmetler bağlamında yarış içerisinde olduk, daha iyiyi yapmak, çalışanlarımızın yanında olmak adına mesai saati gözetmeksizin çabaladık" dedi.

Sağlık personelinin pandemi süreci ile ciddi oranda yorulduğunu aktaran Yücesan, "Çalışma alanımız olan sağlık ve sosyal hizmet alanlarında pandemi dönemini de içine alan süreçte personeller oldukça yoruldu. Sendikal gücümüzü üyelerimizin esenliği için, onların hakkını aramak için kullandık. ’Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış’ sözünü şiar edinerek tarafımıza tevdi edilen yetkiler çerçevesinde çalıştık. Hiçbir sendikal dedikoduya girmeden sadece işimizi yapmaya çalıştık. Tüm enerjimizi buna ayırdığımız için yetki yine bizde" diye konuştu.