Sağlık Müdürü Değirmencioğlu: "Tüketilen etlerin çiğ ve az pişmiş olmamasına dikkat edilmeli"

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla beslenme uyarısında bulundu. İl Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu; bayram süresince tüketilen etlerin çiğ ve az pişmiş olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Değirmencioğlu açıklamasında; "Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Bayramlarda psikolojik olarak daha fazla yemek yeme hissi oluşmakta. Ağır ve aşırı yemek yenilmesi halinde ise sindirim zorlukları, gaz sıkıntısı, hazımsızlık, mide bulantısı ve ani tansiyon yükselmesi gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir. Etin 1-2 gün buzdolabında dinlendirilmesi pişme süresini azaltarak sindirimi daha kolaylaştırmaktadır" dedi. Dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken İl Müdürü Değirmencioğlu; "Kırmızı etin ağırlıklı olarak tüketildiği kurban bayramında dengeli beslenmek büyük önem taşımakta. Aşırı yağlı ve şekerli besinler tüketmek başta kalp olmak üzere vücudu olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden özellikle kalp, şeker, tansiyon hastalarının normal beslenme düzeni dışına çıkmamaları gerekmektedir. Gün içinde birden fazla kez et tüketmek hem sindirim sistemini hem de kalp damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden ortalama bir insanın günlük 50-100 gram arasında et tüketmesi genel sağlığın korunması açısından önemlidir. Etlerin yapısında posa bulunmadığından bir öğünde çok fazla tüketilebilmektedir. Bunu önlemek için yemeğe mutlaka çorbayla başlanmalı, etin yanında sebze ya da salata da tüketilmelidir" diye konuştu.