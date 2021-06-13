Sağlık Müdürlüğünden aşı çağrısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 40 yaş ve üzeri için aşılama çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aşı hakları gelen kişilerin zaman kaybı olmadan aşı olmaya gitmeleri istenildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama ise şöyle; " Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu karar ve değerlendirmeleri doğrultusunda tüm ülkede olduğu gibi Kırşehir’de de, 40 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik aşı uygulamasına geçilmiştir. 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, Alo 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistem (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alarak hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde aşılarını yaptırabilirler." denildi.

Aşılamaların hafta sonları da yapıldığını aktaran İl Sağlık Müdürü Dr Ali Bulut ise ; " Koronavirüs (Covid-19) aşı programı yürütülmektedir. Bizim amacımız; aşı hakkı kazanan vatandaşların hiç zaman kaybetmeden aşılarını en kısa sürede tamamlamaktadır. Eski normallere dönmek için tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı uygulaması kapsamında, "40 yaş ve üzeri vatandaşlar, yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, tam bağımlı ve orta düzey ağır engelli vatandaşlar, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş sınırı olmaksızın tüm avukatlar, kargo çalışanları ve kuryeler"aşı olabiliyor .