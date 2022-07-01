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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200m kurbağalama finalinde 2:11.26’lık derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4:40.97’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı.
Sağanak yağış nedeniyle 1 ahırın çatısı çöktü, 6 hayvan telef oldu
Kırşehir’de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
KIRŞEHİR 01.07.2022, 20:59
Kırşehir’de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Yeşiloba köyünde, yoğun yağış nedeniyle köy merkezinde bulunan bir ahırın çatısı çöktü. Su basan ahırdaki 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle birlikte gittiği Yeşiloba köyünde yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf, Çadırlı Hacıbayram, Yağmurlu Büyükoba köylerinin de yağıştan etkilendiği belirtildi.