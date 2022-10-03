Ruhsal ve zihinsel gelişim için şenlik düzenlendi

Kırşehir’in tek özel bakım merkezi olan Özel Yaşam Kırşehir Bakım Evi bünyesinde şenlik düzenlendi.

19 yaş üstü ruhsal ve zihinsel engellilerin rehabilite edildiği merkezde yaz şenliği etkinliğinde; Nasrettin Hoca, kukla gösterisi, ibiş show ile sanatçı Ahmet Şahin sahne aldı. Bakım merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan İrem Çalışır, düzenlenen etkinliğin rehabilite sürecinde katkı sağladığını söyledi. Sosyal gelişimlerin bakım merkezinde sık sık tekrarlanacağını aktaran Çalışır; "Ruhsal gelişim noktasında düzenlenen eğlencelerin önemli olduğunu kanaatini taşıyoruz. Bakım evimizde bu tür etkinlik sayısını arttırarak ruhsal ve zihinsel gelişim süreçlerini de takip altına almaktayız" dedi.

Programda kukla gösterileri ile bakım merkezinde tedavi gören engelliler ve ebeveynleri doyasıya eğlendi.