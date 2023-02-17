Rektör Karakaya afet bölgelerinden bilgi aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, afet bölgelerinde yaşanan durumlarla ilgili bölgede çalışma yapan koordinasyon ekiplerinden bilgi aldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, deprem bölgesine yönelik destek ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, deprem bölgesine giden ekiplerin çalışmaları, bölgedeki öğrencilerin ve ailelerinin ihtiyaçları ile destek taleplerini karşılamak amacıyla bir toplantı gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda çalışmalara organize bir şekilde Kırşehir AFAD, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde devam edildiği belirtildi. Prof. Dr. Vatan Karakaya, akademisyenlere bölgede hizmetlere vesile olduklarını ihtiyaç ortadan kalkıncaya kadar afetzedelere hizmetlerine devam etmeleri talimatını verdi. Devletin tüm kurumlarının ve üniversitenin teyakkuzda olduğunu dile getiren Rektör Karakaya, bölgeye desteğin en üst seviyede sürdürülmesi için koordinasyon ekibini yetkilendirdi.

Bölgedeki öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına destek olunduğunu açıklayan Vatan Karakaya; Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle SKS bünyesinde kurulan üniversitenin afet koordinasyon merkezi yetkilileri ile yaptığı toplantıda, afet yönetiminde değişen ihtiyaçlara dikkat çekerek, gün itibariyle şehre tahliye edilen depremzedelerin sosyal iyileştirmelerinin üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.