Prof Dr. Bekki, “Aşık Veysel’e ait olamayan sözler sosyal medyada dolaşıyor”

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, ölümünün 49. yılında Aşık Veysel’le alakalı olmayan sözlerin sosyal medya dolaşıma sokulduğunu ve gerçek sözlerinin derlendiğini söyledi.

Haziran 2021 tarihinde; ’Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Âşık Veysel’ adlı kitabı yayınlanan Bekki, popüler kültürün ön plana çıkardığı Âşık Veysel – Esma ilişkisine dair medyada dolaşan ’çorabın içerisine para koyma’ hadisesinin ardındaki gerçekleri anlattı. Aşık Veysel’i araştıran Prof. Dr. Salahaddin Bekki; sosyal medyada Âşık Veysel’e ait olmayan sözlerin dolaşıma sokulduğunu ve Veysel’in kendisini bırakıp başkasıyla giden eşinin çorabının içine para koyduğuna dair yapılan paylaşımların, tamamıyla gerçek dışı olduğunu belirtti. Gerçek olayın "Esma Hanım’ın bilerek ve isteyerek Veysel’i 6 aylık kız çocuğuyla baş başa bırakıp terk etmesidir" diyen Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Veysel’in medyaya yansıdığı şekliyle Esma’nın çorabının içine para yerleştirmediğini, aksine Esma’nın çocuğun yakasında takılı olan ’Gazi Altını’nı yanına almasının söz konusu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Salahaddin Bekki, söz konusu hadisenin Âşık Veysel’in de oyuncu olarak yer aldığı 1952 yılında Metin Erksan tarafından çekilen ’Karanlık Dünya’ filminden kaynaklandığını belirtti. Filminin büyük ölçüde Esma Hanım’ın Veysel’i terk etmesi ve çorap içerisine para koyma hadisesi üzerine kurgulandığını dile getiren Bekki, günümüz sosyal medyasındaki paylaşımların kaynağının ise Sunay Akın’ın ’Karanlık Dünya’ filimden hareketle yazdığı ’Gözleri Oyulan Freksler’ başlıklı bir öyküye dayandığını da aktardı.

Yaşanmamış bir olay üzerine kurgulanan ve ’Hümanist Veysel’ oluşturma çabasının ürünü olan bu para olayının sadece sosyal medyada yaygınlaşmakla kalmadığını; eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenler vasıtasıyla da genç nesillere aktarılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Salahaddin Bekki açıklamalarına şöyle devam etti;

“Günümüzden geriye doğru gidilerek yaşanmamış bir olay üzerinden hümanist bir Veysel oluşturma çabasının ürünü olarak bu para olayının devamlı gündemde tutulması, gerçek Veysel kimliğinin ortaya çıkarılması ve yeni nesillere aktarılmasında görünmez bir engel teşkil etmektedir. Çünkü insanların dikkati bu olaya çekilerek Veysel’in birlik-beraberlik, okumanın önemi, cahillikle mücadele, gerçek insan sevgisi, memleket sevdası, güçlüklere dayanma azmi, tabiat ve daha birçok konudaki evrensel görüşleri perdelenmektedir" dedi.