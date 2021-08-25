Patoloji doktoru koronavirüse yenik düştü

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Doktoru Murat Tad, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Tad, durumunun ağırlaşması üzerine Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı 49 yaşındaki Murat Tad yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Murat Tad’ın covid aşısını yaptırmadığı öğrenildi.