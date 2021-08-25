banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri

Patoloji doktoru koronavirüse yenik düştü

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Doktoru Murat Tad, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KIRŞEHİR 25.08.2021, 13:31
Patoloji doktoru koronavirüse yenik düştü

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Doktoru Murat Tad, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Tad, durumunun ağırlaşması üzerine Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı 49 yaşındaki Murat Tad yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Murat Tad’ın covid aşısını yaptırmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık