Oturarak voleybol oynayan gaziler Süper Ligde

Kırşehir’de gaziler ve engellilerden oluşan voleybol takımı Süper Lige çıktı.

Kaman ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi ile ortaklaşa yapılan çalışmada gaziler ve engelliler oturarak voleybol oynadı. 6 kişiden oluşan ana takım Ankara’da düzenlenen 1. Lig müsabakalarında turnuvalarda üst lige çıkabilmek için mücadele verdi. Kırşehir’de Kındam mevkiinde bulunan spor salonunda Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Sultan Işık ile çalışan gaziler, Voleybol Türkiye Birinci Liginde de başarıyı yakaladı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya, Süper Lig’de oynayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ve her antrenmana heyecanla çıktıklarını söyledi. Kaman Kızıközü Oturarak Voleybol takımı olarak her zaman antrenman yaptıklarını ve oluşturulan ekibin de her türlü başarıyı yakalayacağını aktardı.