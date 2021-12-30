Otomobilin çarptığı köpeği jandarma sahiplendi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin çarpması sonrası yaralanan köpeği, jandarma ekipleri sahiplenerek tedavi olmasını sağladı.

Çiçekdağı ilçesi Beşikli köyü mevkiinde otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek, Yerköy Hayvanları Koruma Besleme Derneği’nin (HİYADER) de desteklemesi sonrası jandarma ekipleri gözetiminde tedavi ettirildi. Tedavisi yapıldıktan sonra hayvan barınağına teslim edilen köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan HİYADER Üyesi Fahri Genç ise yaralı köpeğin tedavisi ve barınağa yerleştirilmesi konusunda destek olan Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar’a ve jandarma personeline teşekkür plaketi taktim etti.