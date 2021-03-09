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Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Kırşehir’de, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
KIRŞEHİR 09.03.2021, 10:13
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Kırşehir’de, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, A.A., idaresindeki 40 AAT 524 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri kara yolu Türbe Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özay Karaboğa’ya çarptı. 112 ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karaboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.