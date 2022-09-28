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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR 28.09.2022, 22:53
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesinde seyir halinde olan Y.Ş’nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Culha’ya (57) çarptı. Yaralanan Culha, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Culha, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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