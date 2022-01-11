OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu Açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, Mesleki ve Teknik Eğitimde İş birliği Protokolü kapsamında OSB Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde 255 organize sanayi bölgesi ile 255 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eşleştirildi. Kırşehir’de ise Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi ile Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eşleştirildi. Yapılan eşleştirme ile organize sanayi bölgeleri farklı üretim ve hizmet sektörlerini bir araya getirmesi nedeniyle Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğini arttırma potansiyeline sahip olması, bu nedenle de Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının OSB’lerde yer alması nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması içinde fırsat teşkil etmesi hedefleniyor.