Öğretmenler çocuklar için psikososyal çalışmalara başladı

Kırşehir’den deprem bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesine gönüllü giden öğretmenler, depremzede çocuklar için psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gönüllü öğretmenler, Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuklar için destek çalışmaları yürütüyor. Gönüllü öğretmenler tarafından çadır kentlerde kalan çocuklara eğitsel oyunlar, çeşitli etkinlikler yapılıyor ve psikososyal destek sağlanıyor. Öğretmenler, depremin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gayret gösteriyor.