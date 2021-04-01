Öğretmenden Türkçe’yi sevdirmek için örnek hareket

Kırşehir’de, ilkokuldan ortaokula başlayacak 4. sınıf öğrencilerine Türkçe dersini sevdirmek isteyen öğretmen girdiği derste ikramlı karşılama yaptı.

Özel bir okulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Selda Öz, 4. sınıf öğrencilerinin mantık ve akıl yürütmeleri için girdiği derste çocuklara bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, tablo okuma gibi bilgileri paylaştı.

İlkokuldan ortaokula geçecek öğrencilerin muhakeme yeteneklerini ön plana çıkarmak için dersi çocukların da sevebilmeleri adına onlara ikramda bulunduğunu ifade eden Öz, "Eğitimde gelişime öncülük edebilmek adına öğrencilerimizin her anını verimli bir şekilde geliştirip ortaokula adım atmakta yardımcı olabilmek için 4. Sınıf öğrencilerimizin dersinde onların da algılamalarına kolaylaştırmak adına ikramlı ders yaptık. Onların mutlulukları gözlerinden okunurken bizler de bilimsel, teknolojik, kültürel gereksinimler doğrultusunda bilgi paylaşımında bulunarak Türkçe dersleri ile tanıtım derslerine adım attırdık"dedi.

Öğrenciler, ders girdiklerinde ise öğretmenleri tarafından hazırlanmış kalp şeklinde ikramla karşılaştı.