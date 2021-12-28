Oğlunun vefatından 1 yıl sonra hayatını kaybetti

Kırşehir’de Beden Eğitimi Öğretmeni Tümay Altan’ın babası Refik Altan, oğlunun ölüm yıl dönümü olan Aralık ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl yakalandığı kanser rahatsızlığı sonucu yaşamını kaybeden Tümay öğretmenin babası da oğlu ile aynı kaderi paylaşarak oğlunun ölüm yıldönümü olan Aralık ayında hayatını kaybetti. Kırşehir’de eğitim camiasını geçtiğimiz yıl yasa boğan Tümay öğretmenin ölümü sonrası babasının da oğlu ile aynı ayda hayatını kaybetmesi kentte gündem oldu.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Tümay Altan, uzun süre pankreas kanseri tedavisi görmüştü. Babası Refik Altay ise Kırşehir Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden emekliydi.