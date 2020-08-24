Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü özel yetenek sınavı başladı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜNÜN ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞLADI.FOTOĞRAF ÜNV BASIN BİRİMİ
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünün özel yetenek sınavı başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi Müzik Bölümüne öğrenci alımı için özel yetenek sınavları başladığı duyuruldu. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Süleyman Türkmani Toplantı Salonunda online olarak gerçekleştirilen sınavla Müzik Bölümüne öğrenci alımına başlandı. Sanatsız bir toplumun kurak kaldığını ifade eden Rektör Vatan Karakaya, özel yetenek sınavının yapıldığı salonda incelemelerde bulundu.
Rektör Karakaya, sınav sonucunda adayların gönül rahatlığı ile ’Ben kazandım’ veya ’Kaybettim’ diyebilmesi gerektiğine vurgu yaparak, insanların öncelikle düşünmeyi öğrenmesi ve düşündüklerini de incelikle yaşaması gerektiğini kaydetti.
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