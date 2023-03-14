MYP Kırşehir’de seçim başlangıcını yaptı

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanlığı seçim tarihinin açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Kırşehir’de seçim başlangıcını yaptıklarını duyurdu.

Kırşehir İl Başkanı Nazım Geçkin, siyaseti milleti buhranlı dönemden kurtarmak adına yaptıklarını söyleyerek, "Yaklaşan seçim gününü tüm herkes gibi bizlerde bekliyoruz. Ülkede siyaset ’milleti kurtarmak için kendini ateşe atanların değil, kendini kurtarmak için milleti ateşe atanların’ partilerinin yanında olmuştur. İnsanları kandırmadan doğru siyaset yapmak hakikaten ülkede zor iş. Ama doğru siyaset dediğimiz olay ise bizim baş tacımız olacaktır" dedi.

Son 1 yılda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendiğini ifade eden Geçkin, "Yaklaşık tam anlamıyla son 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı seçimine kitlenen ülkemiz yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz ekonomik buhranlar insanlarımızı zora sokmuştur. Buna istinaden ise yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri zor şartları görmekteyiz. Gördüğümüz ve yaşadığımız siyaset anlayışı bazen millet için temiz siyaset ön görüsünün farklı boyutunda kalmıştır. Bir tarafta Cumhur ittifakı, diğer tarafta devlet yönetim şeklinin en üst kademelerinde başbakanlık, bakanlık, vekillik, meclis başkanlığı ve bürokratlık yapmış insanlar topluluğu olan Millet ittifakı. Yani aslında değişen bir siyaset yok. Sadece milletin sırtından yol yürünmek isteniyor. Milli Yol Partisi Muhsin başkanın arkadaşları olarak yola çıkmış 7 ay gibi bir sürede seçime girme hakkı almış tabanı belli ve güçlü olarak çıkmış siyasi parti olarak oy pusulasında yer almıştır. Yakın bir tarihte Ankara’da görevli ve Kırşehir il sorumlumuz olan Genel Başkan Yardımcımız Şevket Göçmen ile yapacağımız geniş katılımlı bir toplantı ve istişareden sonra hem genel merkez düzeyinde Cumhurbaşkanı adayımız milletin muktedir iktidarını gerçekleştirecek kadrolardan olan Kırşehir Milletvekilliği adaylarını çok yakında açıklayacağımızı bildiririz."