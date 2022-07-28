Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kırşehir’de müstakil bir evin bahçesinde bulunan tandırlıkta çıkan yangın, vatandaşın ihbarı sonrası büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanın yükselmesiyle çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, tandırlıkta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.