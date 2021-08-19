MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurmak istiyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, kente Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurulması için çağrıda bulundu.

Kırşehir’de belediye, özel idare yada özel teşebbüsten arazi temini için çalışmalara başlayacaklarını belirten MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, üreticinin ise organize sanayi bölgelerine rahat geçişi için Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nin gerekli olduğunu söyledi. Sanayi sitesi kurulumu için kooperatif kuracaklarını aktaran Öz, "Kooperatif kurarak sitenin kurulacağı arazi temini için çalışmalarımıza başlayacağız. Belediye ile de görüşerek yeni alanlar üretmelerini beklemekteyiz. Alan temini yapıldıktan sonra projemize başlangıç yapacağız" dedi.

"Ara eleman sıkıntısı var"

Kırşehir’de, il genelinde ara eleman sıkıntısı olduğunu ifade eden Öz, "Üretici ve Zanaatkar ara eleman bulamıyor. İşsizlik var. Fakat iş beğenerek çalışacak işçi yok. Ciddi maaşlar verilecek ama nitelikli eleman yok. Şehrimizde gençlerimizi meslek ve sanat liselerine yönlendirecek politikalar üreterek ara eleman sıkıntısını çözüme kavuşturmalıyız. İşçiler çalıştığı işini rahat işleri arayarak bırakıyor. Öğrendiği sanatı bırakıp daha rahat işler için işten ayrılan personel sayısı çok fazla bu durum Kırşehir için ciddi bir sorun. İstenilen niteliklere uyun eleman bulunamıyor. Gerekli eğitimler ve şartlar yerine getirilmez ise sanayi üretimi başta olmak üzere bir çok alanda işler duraksayacak" ifadelerini kullandı.