MÜSİAD, KAEÜ projelerini önemsiyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya ve çalışma ekibini ziyaret eden MÜSİAD Kırşehir Şubesi temsilciliği pilot üniversite projelerini dinledi.

Rektör Vatan Karakaya tarafından MÜSİAD’a Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı içinde proje anlatımı yapıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ve yönetimine, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot projeleri senato salonunda anlatılarak MÜSİAD ile ortak mutabakat sağlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2016 yılında Tarım ve Jeotermal alanda pilot üniversite seçilerek Kırşehir’in ve bölgenin kalkınmasını sağlayacak projeler geliştirdiklerini aktaran Rektör Karakaya; “Biz bilgi üretmekle sorumluyuz, yatırımcı şirketler de ürettiğimiz bilgileri kazanca dönüştürerek hem bölgenin hem de ilimizin kalkınmasını sağlayacak” dedi. Kırşehir ve bölgenin potansiyeline uygun projeler ürettiklerini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, özellikle ’Termal Seralarda Kümelenme Projesi’ ve ’Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesini’ önemsediklerini belirtti. Kırşehir’in en önemli enerji kaynağının jeotermal olduğunu ve bu kaynağı tarımla birleştirerek seracılıkta kullandıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal sayesinde bölgenin seracılıkta oldukça elverişli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz’de proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin hayata geçirdiği projelerin oldukça önemli projeler olduğunu belirtti. Başarılı proje ve çalışmalara imza atan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile ikili işbirliği içinde olmaktan memnun olacaklarını anlatan Öz, Kırşehir ve bölgenin kalkınmasını sağlayacak projelerin hazırlanmasında ve hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek var olan potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.