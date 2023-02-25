MÜSİAD, deprem bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor

MÜSİAD Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, deprem bölgesinde yaraların sarılmasında Kırşehirlilerin katkısının yadsınamayacağını ve MÜSİAD’ın desteklerini sürdürdüğünü söyledi.

Öz, "Depremin duyulması sonrası yaptığımız her türlü çalışmayı ekip arkadaşlarımızla birlikte inceledik. MÜSİAD Genel Merkezinde de depremin ilk anından itibaren kurulan kriz masası, afet bölgesinden gelen bilgiler ve talepler istikametinde yurt içi ve yurt dışı üyelerimizin yardımlarını bölgedeki ihtiyaçlara göre AFAD koordinasyonunda sahadaki ekiplerimize yönlendiriyor, ihtiyaç sahiplerine öncelikli ihtiyaçları direk elden ulaşmasını sağlayarak etkili bir çalışma gerçekleştirilmiştir" dedi.

Sıcak yemek, konteyner ve gıda yardımlarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Öz, açıklamasında, "Farklı afet bölgelerinde kurduğu aşevleri sayesinde binlerce insanın sıcak yemeğe ulaşmasını, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 2 bin adetten oluşan konteyner şehir kurulum çalışmaları ve MÜSİAD sahra hastanesi kurulumu devam etmektedir. Bölgenin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgeye yaklaşık 2 bin 300 tır yardım gönderilmiştir" diye konuştu.

Depremzedelerin her türlü yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan Ömer Ali Öz, "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik her türlü yardıma ihtiyaç var. Lütfen yardımlarımızı devam ettirelim. Gelen depremzede vatandaşlarımız boş dairelere, KYK Yurtlarına yerleştirilmeye devam etmektedir. Bütün STK’larla eşgüdüm halinde çalışmaktayız. Gayretli şekilde yardım çalışmalarını sürdüren STK, kamu ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kırşehir kendine yakışır duruş sergilemiştir ve sergilemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.