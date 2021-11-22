Müftülük caddesi peyzaj çalışması tamamlandı

Kırşehir Belediyesi, Müftülük Caddesi peyzaj ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, tamamlanan çalışmalarla birlikte Kırşehirlilerin yaşam standartlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Ekicioğlu, “Müftülük Caddesi’ne çıkan bağlantı yollarının da asfaltlanması ve yol çizgilerinin de çekilmesiyle birlikte hem trafikte büyük bir rahatlama sağladık, hem de bölge esnafı ve hemşehrilerimizin söz konusu yol ve kaldırımları daha kullanılır hale getirdik” dedi. Şehirde başlatılan çalışmaların planlı şekilde ilerlediğini kaydeden Başkan Ekicioğlu, “Başlatmış olduğumuz yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarımız planlarımız dahilinde şehrimizin diğer alanlarında da devam ediyor. Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Kırşehirli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi noktasında projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Anadolu’nun ortasında bulunan güzel Kırşehir’imizin daha güzel ve daha yaşanılır bir şehir olması için tüm birimlerimizle Kırşehir halkından aldığımız destekle çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları önceden yapılmamış ve ihmal edilmiş cadde ve sokaklarda da düzenlemeler yapıyor.