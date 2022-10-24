Milli Yol Partisi Kurultaya gidiyor

Milli Yol Partisi (MYP) 30 Ekim tarihinde kurultaya gidiyor.

Kırşehir MYP İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen; 8 aylık süreçte partisinin teşkilatlarını oluşturduğunu ve ’yapılamaz’ denilen her şeyi yaptıklarını söyledi. Alınan kongre tarihi için davette bulunan Göçmen, "Yola çıktığımızda bize ’yapamazlar’ denilen ne varsa hepsini yaptık. Allah nasip etti, zorlu bir yolculuğun ardından da kongreye gitmekteyiz" dedi. Partisinin 50 ilden fazla teşkilatlandığını aktaran MKYK Üyesi Göçmen, "Ülkemiz genelinde 50’den fazla ilde örgütlenmemizi tamamladık. Yorucu ama bir o kadar da inanmış insanın çıktığı yolda kongremizi yaparak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Ülke genelinde ülkücü liderimiz Remzi Çayır ile birlikte umut dolu yarınların başlangıcını 30 Ekim tarihinde yapılacak kongre ile başlatacağız. Merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bıraktığı yerden davamız ara vermeden sürdürülecek" diye konuştu.

Kurultay 30 Ekim tarihinde Ankara’da yapılacak. Kırşehir teşkilatı ise kongre için katılmak isteyenlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.