Milli Yol Partisi İl Başkanı Göçmen: "Muhsin Yazıcıoğlu davasında hala bir şey kazanamadık"

Kahramanmaraş’ta görülen Muhsin Yazıcıoğlu davasına katılan Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve MYGK Üyesi Şevket Göçmen, davada yol kat edilemediğini söyledi.

Yazıcıoğlu davasında ana davanın hala açılmadığını söyleyen Göçmen, "13 buçuk yıldır suikast ana davası açılmadı. Bir gün mutlak adalet tecelli edecek. Sadece Muhsin Yazıcıoğlu suikast davası değil faili meçhul tüm davalar görülecek ve aydınlığa kavuşacak. Muhsin Yazıcıoğlu, Keş dağında ciddi çile çekti. Her mahkemede Kahramanmaraş’tayız aile ve inanmış insanlar ve gazeteciler dışında kimseyi görmüyoruz. Helikopteri kiralayan firmanın genel müdürü takip cihazı olmadığını söylüyor eski ifadelerinde, sonraki ifadelerinde ise cihazın var olduğunu söylüyor. Hala mahkeme hırsızlık davasını araştırıyor" dedi.

İnanmış hareketin evlatları olduklarını kaydeden Göçmen, "Siyasetin ve yaşamın zorluğunu yaşamak ve görmek lazım. Biz, merhum Muhsin başkandan böyle öğrendik. Geleceğimizi aydınlatmak için siyaseti tercih ettik. Siyaseti kendimize evirmeden yapmaya çalışıyoruz. Allah ve vatan davası için çalışmalar yürütüyoruz. Mesele sadece iktidar olma meselesi değil. Bizler, inanmış hareketin evlatlarıyız" diye konuştu.

Hayallerinin peşinde koştuklarını ve her yolu mubah görmediklerini aktaran Göçmen, "Fikirlerimizin iktidarı için biz Milli Yol Partisi üyeleri, her yolu mubah görmüyoruz. 20 yıllık iktidar ve karşısında da 20 yıllık muhalefet var. Siyaset, 2 kutuplu olmaz. Biz, siyasette 3. yolu açmak için çıktık. Türk siyaseti belki de tarihinde ilk kez ülkücü bir aday çıkaracak. Siyasi partiler, seçmenden oy isterken neden kendi partileri ve adayları adına isteyemiyor? Ne pahasına olursa olsun bizler doğruları halka anlatmakla mükellefiz. İktidarın da, muhalefetin de yanlışlarını eleştirerek halka anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.