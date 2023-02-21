Milli Eğitim Müdürü Alparslan, depremzede öğrencileri ziyaret etti

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, eğitim öğretim yılının 2. döneminde afet bölgelerinden Kırşehir’e nakil olan öğrencileri okullarında ziyaret etti.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Kırşehir’e gelen yaklaşık 800 öğrenci, özel okullar dahil bulundukları yerde eğitim öğretime başladı. Affet bölgelerinden gelen öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek olan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, tek tek okulları gezerek yerinde incelemelerde bulunup öğrencilerin ihtiyaçlarının ve eksiklerinin giderilmesi noktasında da destek sundu.