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Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde şehitler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, kabirleri başında anıldı.

KIRŞEHİR 15.07.2021, 19:55
Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde şehitler ziyaret edildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, kabirleri başında anıldı.

Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında Kırşehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehir protokolü şehitler için dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı. Kaman ilçesine giden Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanı ile mezarlıkta dua ettikten sonra şehit Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş’in aileleri ziyaret ederek istişarede bulundu.
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