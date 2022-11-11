Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprak fidanlarla buluştu

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile orman varlıklarını korumak, varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz havasıyla daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen ’Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluştu.

’Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi’ ile Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkında 20 bin sedir, 20 bin de karaçam olmak üzere toplam 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara; “Ormanlar, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için önemli bir yaşam kaynağıdır. Yeşilin her tonunu sunan, temiz nefes almamızı sağlayan, bulunduğu yere huzur ve güzellik katan ormanlar, özellikle şehrin karmaşa ve gürültüsünden bunalan insanlar için sığınılacak bir limandır" dedi. Fidan dikim programına Vali Mete Buhara’nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.