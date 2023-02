"Milletin yarasını millet sardı"

Memleket Partisi Kırşehir il Başkanı Gülay Baltalık, 10 farklı ilde yaşanan deprem felaketinin ardından milletin yarasını yine milletin sardığını söyledi.

Yaşanan felaket sonrası Türkiye’de halkın kenetlendiğini ifade eden Baltalık; "Geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem sonrası Türk Milletinin kenetlenmesine hep birlikte şahit olduk. Deprem açıklaması sonrası kısa sürede organize olan vatandaşlar, afet bölgelerine insani ve temel ihtiyaçlar kadar bizzat bölgeye giderek halkın yaralarının sarılması noktasında da destek oldu" dedi. Baltalık konuşmasını; "Ülkemiz genelinde afet bilincinin 99 depreminin sonrası oluşacağını zannediyorduk fakat yaşanan bu zorlu süreçte gerekli derslerin alınamadığını gördük. İnsanların acılarını unutarak, yıkılan şehirlerde manipülasyon yapılmaya çalışıldı. Bizler, 99 depreminde de aynı şeyi söylemiştik, yine tekrar ediyoruz. İnsanımızı doğru şekilde eğittiğimizde afetlerin de üstesinden daha rahat gelebiliriz. Sadece sorumluları müteahhitler olarak görmek yerine onlara izni veren, kontrolü sağlamayan yapı denetim firmaları ve belediyelerin de ciddi şekilde inceleme altına alınması gerekir" şeklinde sürdürdü.

"Binalar güçlendirilsin afet eğitimleri okullarda başlasın"

Yaşanılan sürecin öğrettikleri arasında eğitim faaliyetlerinin yer almasını önemsediklerini aktaran Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık; "Yaşadığımız her felaket sonrası söylediğimiz tek şey eğitim faaliyetlerinin artırılarak binaların ülke genelinde kontrolünü doğru sağlamak, eksik noktalar var ise güçlendirme faaliyetlerinin bir an önce yapılması. İlkokul itibarıyla geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın afet bilincinde olmaları, bu coğrafya için en önemli unsur. Daha bilinçli, daha duyarlı bir nesille yaşadığımız felaketlerin yaralarını daha hızlı sarabiliriz. Türkiye 7 bölgeden oluşuyor, hiç vakit kaybetmeden her bölgeye ihtiyaçları karşılayabilecek büyüklükte AFAD ve yardım depoları acilen oluşturulmalıdır. İnsanımızın yardımseverlik duygusu oturmamış olsaydı çok zor günler yaşayacağımızı hep birlikte görüyor olurduk. İlk günden itibaren sorumlu davranan ve bu bilinçte olan insanımızı takdir ediyoruz" diye konuştu.