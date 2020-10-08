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MHP Kırşehir Teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KIRŞEHİR TEŞKİLATI, İSTİŞARE TOPLANTISI İÇİN BİR ARAYA GELDİ.
KIRŞEHİR 08.10.2020, 10:17
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Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Teşkilatı, istişare toplantısı için bir araya geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimi, ilçe yönetimi, kadın kolları yönetimi ve ülkü ocakları başkanlığı ile belde belediye başkanlarının katılımları ile yapılan toplantıda MHP’nin genel politikası ve yerel politika üzerine konular görüşülerek temsilcilerin görüşleri alındı. Toplantı, yerelde izlenecek yol haritasının ardından fikir alışverişleri sonrası hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.
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