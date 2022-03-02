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MHP eski il başkanına veda
Kırşehir’de, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) eski İl Başkanlarından Semih Aktan 65 yaşında hayatını kaybetti.
KIRŞEHİR 02.03.2022, 15:25
Kırşehir’de, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) eski İl Başkanlarından Semih Aktan 65 yaşında hayatını kaybetti.
Ülkücü hareketin şehirde önemli isimlerinden eski İl Başkanı Aktan için Ahi Evran Külliyesinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Kümbetaltı mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına; Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Aktan, 1990’ lı yıllarda siyaset yaptığı MHP İl Başkanlığı görevini yürütürken geçirdiği trafik kazası sonrası görevini bırakmış ve o yıllardan itibaren tedavi altına alınmıştı.