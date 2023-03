Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Baltalık: "İnsanların acısı varken Türkiye’ye aday krizine sokanlar siyasi ahlaksızlık peşinde"

Kırşehir Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, İYİ Parti liderinin Millet İttifakı masasından ayrılması açıklaması sonrası Türkiye’de insanların acısı varken insanları aday krizine sokanların siyasi ahlaksızlık peşinde olduğunu söyledi.

6’lı masanın yaklaşık 1 yıldır halkı oyaladığını ifade eden Baltalık, "6’lı masa yaklaşık 1 yıldır milleti oyalıyordu perde arkasını hep birlikte gördük.

Türkiye’nin ihtiyacı olan her şeyi nokta atışı öngörülerimizle vatandaşa söylüyorduk fakat bir yanda Millet bir yanda Cumhur diyerek sürekli öngörülerimizi görmemezlikten gelenler şimdi millet için çalıştığımızın ve gerçekçi olduğumuzu da farkına vardı" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin her platformda millet ittifakının Türkiye’ye getirdiği durumu anlattığını ifade eden baltalık açıklamasında; "Muharrem İnce, Millet İttifakının yaşadığı süreç ve Türkiye gerçeklerini sanıyorum son bir yıldır her platformda anlatıyordu. 10 aralık 2022 tarihinde Millet İttifakının yaşadığı durumu halkın gözü önüne sermişti o zamanlarda bizlere gülenler şimdi gerçeği gördü. İşte bu durum milletin aklıyla alay etmektir. Yaşanan durum ve gelinen nokta halkın gündeminden uzak kalmanın ekranlara yansımasıdır. Türkiye ekonomik krizden geçiyorken halk perişan durumdayken 10 ilde asrın felaketi deprem meydana gelmişken Millet İttifakının aday tartışmasını siyasi ahlaksızlık olarak görüyoruz. Biz yine Türkiye’de yaşayan Kürdün, Türk’ün, Laz’ın, Çerkez’in, Zaza’nın, Alevinin, Sünni’nin toplumun her kesiminin hakkını arayacak ve daima doğru olanı anlatacağız. Ve gerçeğimizi akılla ahlakla adaletle anlatmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Millet İttifakı aday araya dursun bizim adayımız belli"

Millet İttifakının aday arayışını devam ettirmesi gerektiğini aktaran İl Başkanı Baltalık, "Onlar adayımız şu bu söylemlerini devam ettire dursunlar, biz Memleket Partisi olarak süreç başladıktan sonra halkın desteğiyle kimsenin adamı olmayan yalnızca kendini halka adayan Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylık sürecini başlatacağız bunun için de 100 bin imza şartı var zamanından önce de bu imzalar teslim edilecek Türkiye Cumhuriyetine hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.