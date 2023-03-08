Memleket Partili Baltalık, "Türk kadını toplumda farklı roller üstlenir"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, 8 Mart dünya kadınlar günü ile ilgili yayınladığı mesajında kadının toplumda anne, iş insanı, çalışan gibi farklı misyonları üstlendiğini söyledi.

Kadının toplumda var olduğunu bilinmesi gerektiğini ifade eden il başkanı Baltalık, "Yılın 365 günü kadını hor gören zihniyetin bir günde verdiği mesajları bir kadın olarak kabul etmiyorum. Kadının toplumda var olduğunu kabul etmek gelişimimiz açısından da en önemli misyondur. Toplumumuzun unutmaması gereken şey; kadın evinde anne, bazen fabrikada bir işçi, bazen bir iş kadını, bazen polis, bazen asker yani farklı rollerde farklı misyonları üstlenebilir" dedi.

Memleket Partisi’nin yurttaşlık kavramını geliştirmek için yola çıktığını ifade eden Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte sosyal politikalar anlamında farklı söylemlere son vereceğiz. Bu temelde yapacağımız en önemli şey kadının ve erkeğin sosyal alanda bir ve birlikte olduğunu açıklamaktır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı her alanda etkin ve etkili mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların akademi bürokrasi siyaset iş dünyası olmak üzere her alanda ’cam tavan sendromu’ yaşamalarını ortadan kaldırarak kamusal ve toplumsal alanda aktif ve eşit bireyler olarak yer almalarının önünü açacağız. Kadınlarımızın sosyal yaşam ve sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını sağlamak için eğitim faaliyetleri düzenleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözlerini düstur edineceğiz" ifadelerini kullandı.