Memleket Partili Baltalık: “TOGG Milli bir projedir, sessiz kalanları anlamış değiliz"

KIRŞEHİR (İHA) – 2023 yılında 20 bin adet üretim planlaması yapılan TOGG için sessiz kalanlara seslenen Memleket Partili Baltalık; “Biz, milli projelerin daima yanında olacak, kendi iktidarımızda da devamlılık sağlayacağız” dedi.

Türkiye merkezli üretici olan TOGG için açıklamada bulunan ve muhalefetin sessiz kalmasını eleştiren İl Başkanı Gülay Baltalık; "Topluma, toplumsal değerlere ve sessiz kalanları ve sadece siyaset için yanlışlık devşirmeye çalışanları anlamış değiliz. Bu millet yıllar öncesinden ‘Devrim’ otomobiliyle yolda kalmıştı. Şimdi ise çıkışı her ne gerekçe ile olursa olsun TOGG ile sağlıyor” diye konuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Kırşehir ziyaretinde yaptığı ’savunma sanayi projelerini destekliyoruz’ açıklamasına atıfta da bulunan Baltalık, “Her şeyden önce muhalefetin toplumsal değerleri ve milli hareketleri görüyor olması gerekir. Memleket Partisi halktan uzak ve milli değerlerine yabancılaşmış bir politikadan yana değil. Gerekçesi ne olursa olsun, Türk milleti daima öncü olacaktır. Milli değerler ve milli olan üretimlerde siyaset yapılmaması gerekliliğini düşünürken sessiz kalmış olmayı da yabancılaşmış bulmaktayım” şeklinde konuştu.

Yerli otomobil TOGG evvelki gün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla banttan indirilmişti.