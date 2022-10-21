Memleket Partili Baltalık, "Şehit aileleri ve gaziler siyasetten uzak kavramlar"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, ziyaret ettiği Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri derneğinde siyasette gazilik ve şehit aileleri kavramlarının kullanılmaması gerektiğini söyledi.

2847 Sayılı kanunla kurulan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri derneğinde konuşan Baltalık, "Şehit Gazi kavramları ortak değerlerimizdir. Kesinlikle siyasi mecralarda ’malzeme’ olarak kullanılmamalı. Şehit Aileleri ve Gazilerimize karşı saygı ve minnet hepimizin görevidir" dedi. Ziyarette konuşan ve gün anısına plaket takdiminde bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya ise konuşmasında; "Bizler gelecek kuşaklarımız için şehitlerin son şahitleri gaziler olmuştur. Bizler görevimizi yaparken daima şehitlik arzusu ile yola çıktık. Hayatı boyunca askeri bir operasyonda olmayan ve askeri disiplini bilmeden konuşan insanlarında şehitlik üzerine konuşmalarını anlamış değiliz. Derneğimiz herkese açık fakat kırmızı çizgilerimiz var. Net bilinmeli ki merdiven altı derneklere ben ne şehidimi nede gazimin adını propaganda amacı olarak kullandırtmam" diye konuştu.

Fikir alışverişinin olduğu ziyaret plaket takdimi ardından sona erdi.