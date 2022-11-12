Memleket Partili Baltalık: "CHP’nin liyakat, adalet, şeffaflık söylemi boşa çıktı"

KIRŞEHİR (İHA) – Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, CHP’li belediyenin ‘liyakat, adalet, şeffaflık’ söyleminin boşa çıktığını söyledi.

Kırşehir’de CHP’li ittifak belediyesinin 31 Mart seçimlerinde halka liyakat, adalet, şeffaflık söyleminde bulunduğunu ama gerçeğin farklı olduğunu ifade eden Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, “Meydanlarda söz vermiştiniz. Hani demokratik yönetim olacaktı. AK Parti ile ittifak belediyesinin ortak noktası özel kalemler” dedi.

İsimlere değil yapılan işlerin yanlışlığına takıldığını ifade eden İl Başkanı Baltalık, “Bizlerin isimlerle değil kamuoyu adına yapılan yanlışlıklarla işi var. CHP toplumu algı ile yönetmeye çalışmakta. Şunu net olarak bilsinler ki; özel kalem müdürlüklerinden birileri memur yapılacaksa bu insanlar kesinlikle şehit çocuklarımız olmalı” diye konuştu.

Baltalık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Halkla barışık olmayan siyasetçilerin tarifini dahi yapamadığı bir hükümet konağı meselesi var Kırşehir’de. İşe başlanılmadan önce aylarca istişare toplantıları yapıldı. Milyonlarca lira harcayıp tarihi konağı yıktık ve niye yenisini yapamıyoruz?”