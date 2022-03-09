Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

5-9 Mart 2022 tarihleri arasında Kırşehir Spor Salonunda düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar ve Ferdi Türkiye Şampiyonası ferdi maçlarının ardından tamamlandı. 500’e yakın sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası son gün oynanan ferdi final maçlarının ardından sona erdi. İlk iki gün de oynanan takımlar müsabakasının ardından ferdi karşılaşmalara geçildi. Müsabakalar sonrası dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Vekili Ayşenur Uzun, Masa Tenisi Federasyon Başkanı Dr. Oktay Çimen tarafından takdim edildi. 3 gün boyunca devam eden ferdi karşılaşmalarında sona ermesini ardından Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası final müsabakası yapıldı.

Yıldız Kız ve Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş verdi.