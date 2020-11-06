Lösemili çocuklar için başlatılan ’atkı, bere’ kampanyasına eğitim sendikasından destek

Sosyal medya üzerinden paylaşılan lösemili çocuklar için örgü kampanyasına Kırşehir’de eğitim sendikaları da destek verdi.

Geçtiğimiz yıl Kırşehirli öğretmenin lösemili çocuklar için başlattığı ’Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz’ kampanyasına destek büyüyor. Yaklaşık bir yıl önce Ömer Sait Dönmez’in rahatsızlığı ile başlayan tedavi sürecinde babası Şenol Dönmez, ’Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz’ kampanyasını başlatarak hastanelerde lösemi tedavisi gören çocukların üşümemesi için gönüllü atkı ve bere örülmesini istemiş ve şehirde bir çok gönüllü başlatılan kampanyaya destek sunmuştu. Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilciliği de kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle başlatılan kampanyaya deste sunacağını açıkladı. Sendikada tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim sendikalarının görevlerinin sadece üyelerin sorunları ile uğraşmamak olduğu belirtildi. Yapılan destek açıklaması ise şöyle;

"Sendikaların görevleri arasında sadece üyelerinin sorunları ile ilgilenmek değil, aynı zaman da toplumu ilgilendiren sosyal konulara da duyarlı olmak vardır. Bu nedenle önümüzdeki soğuk kış günlerinde kanser tedavisi gören minik yürekleri bir parça da olsa ısıtmak için atkı, bere ve eldiven kampanyasına destek vererek yeniden kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamız da toplanan atkı, bere ve eldivenler Gazi Hastanesi Onkoloji Servisi’ne teslim edene kadar devam edecektir" denildi.

Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak görev yapan Şenol Dönmez, Gazi Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören oğlu Ömer Sait Dönmez’in gördüğü tedavi sonrası lösemili çocuklar üşümesinler diye bir yıl önce kampanya başlatmıştı.