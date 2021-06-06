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Liselere geçiş sınavı 1. oturumu başladı

Kırşehir’de, Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

KIRŞEHİR 06.06.2021, 10:39
Liselere geçiş sınavı 1. oturumu başladı

Kırşehir’de, Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Öğrenci ve yakınları sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. LGS’ye giren öğrenciler saat 09.00’da okullarında oldu. Okul bahçelerine öğrenci yakınları alınmadı.

Bina girişinde ve bahçesinde sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması, öğrencilerin maskelerini çıkarmamaları amacıyla uyarı yapıldı.

Okul bahçelerinde görevliler öğrencileri sınav giriş belgeleri ve kimliklerini kontrol ederek binalara aldı.

Kırşehir merkez ve 6 ilçede iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınava, şehir genelinde 3 bin 189 öğrenci 96 sınav salonunda giriyor.
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