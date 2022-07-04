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Köy muhtarı desteğiyle Kur’an kursunu tamamlayanlara hediye verilecek

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Yalnızağaç köyünde, köy imamı muhtardan da aldığı destekle Kur’an kursunu tamamlayan öğrencilere bisiklet, tablet ve benzeri hediyeler sunacak.

KIRŞEHİR 04.07.2022, 10:00
Köy muhtarı desteğiyle Kur’an kursunu tamamlayanlara hediye verilecek

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Yalnızağaç köyünde, köy imamı muhtardan da aldığı destekle Kur’an kursunu tamamlayan öğrencilere bisiklet, tablet ve benzeri hediyeler sunacak.

Okulların tatile girmesinin ardından Yalnızağaç köyünde de Kur’an kursu eğitimleri başladı. Köy imamı Raşit Kaman, köyün muhtarı Çağlar Şahin ile birlikte Kur’an kursunu tamamlayan öğrencilere bisiklet, tablet ve benzeri hediyeler verileceğini duyurdu. Şuanda 50 öğrencisi olan camide Kur’an eğitimleri yanı sıra ibadet, siyer, itikat, ahlak eğitimleri de verilecek. Başlatılan uygulama ile ilgili bilgi veren cami imamı Raşit Kaman, yaptığı açıklamada; "Yalnızağaç Köyü Cami yaz Kur’an kursu sayısı 50’yi geçen öğrenci sayısıyla eğitim-öğretime başlamıştır. Köyde bu yıl katılım yüksek oranda bizde kurs kapanışını bisiklet, tablet ve benzeri hediyelerle yapacağız" dedi.

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