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Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti

Akçakent Kaymakamı Fikri Badioğlu, 109 yaşında korona virüsü yenen Feride Şahin’i ziyaret etti.

KIRŞEHİR 11.05.2021, 11:01
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti

Akçakent Kaymakamı Fikri Badioğlu, 109 yaşında korona virüsü yenen Feride Şahin’i ziyaret etti.

Korona virüsü 109 yaşında yenmeyi başaran Feride nineye İlçe Kaymakamı Fikri Badioğlu, Akçakent ilçe Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çakmak Anneler Günü dolayısıyla evinde ziyaret etti.

3 hafta önce korona virüse yakalanan ve evinde gördüğü tedavi sonucu virüsü yenen Feride Nine’ye geçmiş olsun ziyareti ve anneler günü kutlaması aynı anda yapıldı.

Korona virüs aşısı olan 109 yaşındaki Feride Nine’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu gözlemleyen yetkililer, korona virüs aşısının önemine dikkat çekti.
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