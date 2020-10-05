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Kore Gazisi Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ ALİ COŞKUNER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
KIRŞEHİR 05.10.2020, 15:23
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ali Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı.
Kaman ilçesine bağlı Erbişim Köyünde yaşayan Kore Gazisi Ali Coşkuner (1930) vefat etti. Kore Gazisi Ali Coşkuner’in naaşı, Kaman ilçesine bağlı Erbişim Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze merasimine Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, gaziler ve yakınları katıldı.
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