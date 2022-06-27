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ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
Koluna yapışan keneyi dikiş ipiyle çıkardı
Kırşehir’in merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde bir vatandaş, koluna yapışan keneyi arkadaşının yardımıyla dikiş ipiyle çıkardı.
KIRŞEHİR 27.06.2022, 23:23
Kırşehir’in merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde bir vatandaş, koluna yapışan keneyi arkadaşının yardımıyla dikiş ipiyle çıkardı.
Sıdıklı Ekizağıl köyünde ikamet eden Hacı Solak’ın koluna kene yapıştı. Keneyi fark eden Solak, arkadaşı Ümit Güreş’ten destek istedi. Güreş ise aldığı dikiş ipi ile arkadaşının koluna yapışan keneyi çıkardı.
Kenenin Hacı Solak’ın kolundan dikiş ipi ile çıkarılması ise sosyal medyada gündem oldu. Solak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.