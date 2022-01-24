Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”.
Kızılay yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttı
Kızılay Kırşehir Şubesi ekipleri, kar nedeniyle kara yollarında kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.
KIRŞEHİR 24.01.2022, 16:54
Kızılay Kırşehir Şubesi ekipleri, kar nedeniyle kara yollarında kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.
Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi ekipleri kar nedeniyle kara yollarında beklemek zorunda kalan sürücüler için kumanya dağıtarak ihtiyaçlarını gideriyor. 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri tarafından devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmalarına Kızılay da kumanya dağıtımı il destek oluyor.
Ekipler, Ankara- Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağı ve Yozgat yolu üzerinde bekleyen sürücülere su, meyve suyu, helva, ekmek, poğaça dağıtıyor.