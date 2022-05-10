Kitap Fuarına davet edilmeyen Kırşehirli yazarlar belediyeye tepkili

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen 13-22 Mayıs tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılacak kitap fuarına Kırşehirli yazarların davet edilmemesi tepki topladı.

Yapılan etkinlikle alakalı çalışma yürüten Kırşehir Belediyesi; İlber Ortaylı, Mehmet Yalçınkaya, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Ahmet Ümit, Murat Menteş, Serhat Yabancı, Yusuf Halaçoğlu, Hanefi Avcı gibi isimleri davet etti. Fuara Kırşehirli yazarların ise büyük bölümü davet edilmedi. Kırşehir’de Belediye tarafından yapılan kitap fuarı organizasyonunda; Ufuk Cengiz, İmdat Avşar, Zeki Bulduk, Ahmet Tezcan, Tolga Akpınar, Atilla Yayla, Gökhan Maraş gibi isimlere yer verilmedi. Gökhan Maraş’ın Ahi Evran üzerine yazılmış romanı olması Ufuk Cengiz’in Gök Türkçe ile yazılan ilk romanın sahibi olması Kırık Ok, Ahi Evran, Yunus Emre gibi araştırma kitapları yayınlanmasına rağmen yapılan etkinliğe davet edilmemeleri tepki ile karşılandı. ’Hüzün Yanığı’, ’Tennure ve Ateş’, ’Aşkı Gözyaşları’ kitapları ile kitapseverler arasında popülerlik yakalayan ve kitap fuarı etkinliğine sonradan eklenen Sinan Yağmur ise yapılan davetlerin organizasyon firması aracılığıyla yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyonda yerel yazar ve gazetecilere de yer verilmedi. Belediye kendi yayınları ve kendi yazarlarına da etkinlik içerisinde yer vermedi.